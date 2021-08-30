ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 116 bin 700 kişiyi tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 116 bin 700 kişiyi tahliye etti

ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 116 bin 700 kişiyi tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık bin 200 kişiyi daha tahliye etmesiyle 14 Ağustos'tan bu yana tahliye edilenlerin sayısı 116 bin 700'e yükseldi.

ABD'nin son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık bin 200 kişiyi daha tahliye etmesiyle 14 Ağustos'tan bu yana tahliye edilenlerin sayısı 116 bin 700'e yükseldi.

ABD, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını sürdürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Afganistan'ın başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık bin 200 kişiyi daha tahliye etti. Operasyon kapsamında ABD tarafından 26 askeri uçuş ile yaklaşık bin 200, 2 koalisyon uçuşuyla ise 50 kişi tahliye edildi. Son operasyonlarla birlikte ABD yönetimi 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 116 bin 700 kişiyi Afganistan'dan çıkarırken, Temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 122 bin 300 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Murat Boz Müge Anlı Metin Çekmez Kaan Yıldırım
Spor Marcao Salih Uçan Burak Yılmaz Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 116 bin 700 kişiyi tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 17:53:32. #1.16#

title