ABD, Afganistan'daki "barbar" terör saldırısını kınadı
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ABD, Afganistan'daki "barbar" terör saldırısını kınadı

ABD, Afganistan'daki 'barbar' terör saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "barbar" terör saldırısını kınadı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "barbar" terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Şiddete ve masum sivillerin anlamsızca hedef alınmasına derhal son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "barbar" terör saldırısı kınandı.

Açıklamada, son 20 yılın kazanımlarının silinmemesi konusunda kararlı olan Afganistan halkına ABD'nin desteğinin devam edeceği belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini ifade ederek, 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söylemişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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