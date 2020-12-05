ABD, Afganistan'da Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinin ilk toplantısını yapmasından memnun
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ABD, Afganistan'da Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinin ilk toplantısını yapmasından memnun

05.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:12
ABD, Afganistan'da Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinin ilk toplantısını yapmasından memnun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinin ülkedeki barış görüşmelerinde yol haritası çıkarmak için düzenlediği Liderler Komitesi toplantısını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyinin ülkedeki barış görüşmelerinde yol haritası çıkarmak için düzenlediği Liderler Komitesi toplantısını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Afganistan'da 20 yıla yakın bir süredir devam eden iç çatışmaları bitirmek üzere Afgan hükümeti ile Taliban arasında görüşmeler devam ederken, Kabil yönetimi için barış görüşmelerinde yol haritası belirlemek üzere Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi bugün ilk Liderler Komitesi toplantısını yaptı.

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, "ABD, Afganistan Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi'nin Liderler Komitesinin kurulması ve ilk toplantısını yapmasını memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Abdullah Abdullah'ın başkanlığında yapılan toplantıda Afgan liderlerin ülkede kalıcı ve adil bir barış için karar almak üzere bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Pompeo, "Tüm taraflar bir araya gelmeli ve barış için bir yol belirlemelidir." çağrısında bulundu.

Pompeo, "Yüksek Konsey ve ona bağlı Liderler Komitesi barış için yetkili bir yapı olarak, Taliban ile görüşmelerde siyasi bir yol haritası, iktidar paylaşımı ve ülkedeki çatışmaları sonlandırmak üzere kalıcı bir ateşkes üzerine anlaşma sağlamak üzere Afganistan hükümetine rehberlik edecektir." ifadelerini kullandı.

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, bundan sonra ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelere başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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