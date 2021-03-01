ABD, Afganistan'da milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, Afganistan'da milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamış

01.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:40
ABD, Afganistan'da milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamış

ABD Kongresine sunulan güncel bir rapor, 2008'den bu yana Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında ayrılan bütçeden 2,4 milyar dolarlık kısmının boşa harcandığını ortaya koydu.

ABD Kongresine sunulan güncel bir rapor, 2008'den bu yana Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında ayrılan bütçeden 2,4 milyar dolarlık kısmının boşa harcandığını ortaya koydu.

Kongre tarafından 2008'de kurulan Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Başmüfettişliği (SIGAR), yıllar içinde Afganistan'a ayrılan ödeneklerin nasıl yanlış şekilde kullanıldığını belgeledi.

SIGAR'ın Kongreye sunduğu rapora göre, ABD yönetimlerinin 2008'den bu yana Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında yeni bina yapımı ve araç alımı için ayırdığı 7,8 milyar dolarlık bütçenin 2,4 milyar doları "terk edilmiş" ya da "amacına uygun kullanılmayan" yerler için kullanıldı.

7,8 milyar doların sadece 1,2 milyar dolarlık bölümü amacına uygun bina ve araçlar, 343 milyon dolarlık bölümü ise "bakımı iyi yapılan bina ya da araçlar" için kullanıldı.

Demokrat Kongre üyesi Stephen Lynch, konuya ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, Afganistan'a gönderdikleri bütçenin kullanımında ciddi boşluklar olduğunu ve bu konuyu yakından takip edeceklerini bildirdi.

Afganistan'da halen Taliban ile ve Afgan yönetimiyle barış sürecini yönetmeye çalışan ABD yönetimi, bir yandan da ülkedeki askerlerinin geri çekilmesine ilişkin planlarını gözden geçiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Sibel Can İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Afganistan'da milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 20:45:54. #1.15#
title