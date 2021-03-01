ABD, Afganistan'da bina ve araçları terk ederek 7,8 milyar dolar zarar etti

ABD'ye bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Başmüfettişliği (SIGAR), ABD'nin Afganistan'da 7,8 milyar dolar israf ettiğini bildirdi.

ABD'ye bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Başmüfettişliği (SIGAR), ABD'nin Afganistan'da 7,8 milyar dolar israf ettiğini bildirdi.

SIGAR tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin Afganistan'da bina veya araç gibi yapıları terk ya da imha ederek 2008'den bu yana 7,8 milyar doları boşa harcadığı belirtildi.

Rapora göre, bu bina ve araçların 343,2 milyon dolar değerindeki kısmı iyi durumdaydı.

Afganistan'a teknik yeterliliği sorulmadı

SIGAR Başkanı John Sopko, raporda yaptığı değerlendirmede, bu yapıların terk veya imha edilerek tasfiye edilmesinin yapıları finanse eden kuruluşlarda ciddi endişelere yol açmış olabileceğinin altını çizdi.

Sopko, yapılardan sorumlu ABD kuruluşlarının Afganlara binaları isteyip istemediklerini, ihtiyaç duyup duymadıklarını veya idare etmek için teknik yeterliliklerinin olup olmadığını dahi sormadığını belirtti.

ABD kurumlarının, yararlanan ülkenin, mülkleri etkili bir biçimde kullanma ve idare etme kapasitesinin yanı sıra finansal ve teknik kaynaklarının da olduğunu ibraz edene kadar büyük mülkler inşa etmemesi veya yaptırmamasıyla ilgili yasalar olduğunu anımsatan Sopko, bina veya araçlarla ilgili zayiatın da bu yasaların ihlali olduğuna dikkati çekti.

İş okul yapmakla bitmiyor bir de bunu Taliban'dan korumak var

Terör ve savaş haber sitesi "Long War Journal"in kurucusu araştırmacı Bill Roggio, Taliban saldırıları, yolsuzluk ve sorunları anlamadan çözmek için para harcanmasının maddi zararlara yol açtığını belirtti.

Roggio, işin, klinik veya okul inşa etmekle bitmediğini, bir de bu yapıların idare edilmesi ve Taliban saldırılarından korunması konusunun olduğunu vurguladı.

Bunlara ek olarak ülkedeki yolsuzluk ve yetersizliğin de başarısızlıkta etkisi olduğunu savunan Roggio, Batı ülkelerinin bunu yabana attığını kaydetti.

Roggio, Afganistan'da daha yönetilebilir projeler yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Afganistan'da 40 yıldır sonu gelmeyen savaş nedeniyle kapasite ve teknik uzman olmadığını kaydeden Roggio, ülkede yönetilemeyen büyük projeler yapmanın Taliban'ın, hükümetin rüşvetçi, kabiliyetsiz ve Afgan halkının geçimini sağlamakta yetersiz olduğuna dair söylemlerini beslediğini kaydetti.

Yapılar, ihtiyaçlar göz önüne alınmadan yapılıyor

Afgan hükümeti eski danışmanlarından Tarık Ferhad, "bağış yapan en iyisini bilir" mantığının genelde üstün geldiğini ve projelerle ilgili Afgan hükümetiyle istişare yapılmamasına yol açtığını söyledi.

Ferhad, uluslararası bağışçılar arasındaki koordinasyon eksikliğinin israfa yol açtığını savundu.

Konuya örnek olarak, bir bağışçının yeni yaptırdığı bir okulun yakınına bir başka bağışçının okul inşa ettirmesini gösteren Ferhadi, yapıların, ihtiyaçlar göz önüne alınmadan yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen