ABD, Afganistan'da bina ve araçları terk ederek 7,8 milyar dolar zarar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, Afganistan'da bina ve araçları terk ederek 7,8 milyar dolar zarar etti

01.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:27
ABD, Afganistan'da bina ve araçları terk ederek 7,8 milyar dolar zarar etti

ABD'ye bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Başmüfettişliği (SIGAR), ABD'nin Afganistan'da 7,8 milyar dolar israf ettiğini bildirdi.

ABD'ye bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Başmüfettişliği (SIGAR), ABD'nin Afganistan'da 7,8 milyar dolar israf ettiğini bildirdi.

SIGAR tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin Afganistan'da bina veya araç gibi yapıları terk ya da imha ederek 2008'den bu yana 7,8 milyar doları boşa harcadığı belirtildi.

Rapora göre, bu bina ve araçların 343,2 milyon dolar değerindeki kısmı iyi durumdaydı.

Afganistan'a teknik yeterliliği sorulmadı

SIGAR Başkanı John Sopko, raporda yaptığı değerlendirmede, bu yapıların terk veya imha edilerek tasfiye edilmesinin yapıları finanse eden kuruluşlarda ciddi endişelere yol açmış olabileceğinin altını çizdi.

Sopko, yapılardan sorumlu ABD kuruluşlarının Afganlara binaları isteyip istemediklerini, ihtiyaç duyup duymadıklarını veya idare etmek için teknik yeterliliklerinin olup olmadığını dahi sormadığını belirtti.

ABD kurumlarının, yararlanan ülkenin, mülkleri etkili bir biçimde kullanma ve idare etme kapasitesinin yanı sıra finansal ve teknik kaynaklarının da olduğunu ibraz edene kadar büyük mülkler inşa etmemesi veya yaptırmamasıyla ilgili yasalar olduğunu anımsatan Sopko, bina veya araçlarla ilgili zayiatın da bu yasaların ihlali olduğuna dikkati çekti.

İş okul yapmakla bitmiyor bir de bunu Taliban'dan korumak var

Terör ve savaş haber sitesi "Long War Journal"in kurucusu araştırmacı Bill Roggio, Taliban saldırıları, yolsuzluk ve sorunları anlamadan çözmek için para harcanmasının maddi zararlara yol açtığını belirtti.

Roggio, işin, klinik veya okul inşa etmekle bitmediğini, bir de bu yapıların idare edilmesi ve Taliban saldırılarından korunması konusunun olduğunu vurguladı.

Bunlara ek olarak ülkedeki yolsuzluk ve yetersizliğin de başarısızlıkta etkisi olduğunu savunan Roggio, Batı ülkelerinin bunu yabana attığını kaydetti.

Roggio, Afganistan'da daha yönetilebilir projeler yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Afganistan'da 40 yıldır sonu gelmeyen savaş nedeniyle kapasite ve teknik uzman olmadığını kaydeden Roggio, ülkede yönetilemeyen büyük projeler yapmanın Taliban'ın, hükümetin rüşvetçi, kabiliyetsiz ve Afgan halkının geçimini sağlamakta yetersiz olduğuna dair söylemlerini beslediğini kaydetti.

Yapılar, ihtiyaçlar göz önüne alınmadan yapılıyor

Afgan hükümeti eski danışmanlarından Tarık Ferhad, "bağış yapan en iyisini bilir" mantığının genelde üstün geldiğini ve projelerle ilgili Afgan hükümetiyle istişare yapılmamasına yol açtığını söyledi.

Ferhad, uluslararası bağışçılar arasındaki koordinasyon eksikliğinin israfa yol açtığını savundu.

Konuya örnek olarak, bir bağışçının yeni yaptırdığı bir okulun yakınına bir başka bağışçının okul inşa ettirmesini gösteren Ferhadi, yapıların, ihtiyaçlar göz önüne alınmadan yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Zeki Müren Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Afganistan'da bina ve araçları terk ederek 7,8 milyar dolar zarar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 13:30:27. #1.14#
title