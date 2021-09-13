ABD, Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşları askıya alma sürecini 7 gün daha uzattı - Haberler
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ABD, Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşları askıya alma sürecini 7 gün daha uzattı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşları askıya alma sürecini 7 gün daha uzattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, kızamık salgınından dolayı Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşların askıya alınması sürecini 7 gün daha uzattıklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı ( Pentagon ) Sözcüsü John Kirby, kızamık salgınından dolayı Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşların askıya alınması sürecini 7 gün daha uzattıklarını duyurdu.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) talebi üzerine Müttefikler Hoş Geldi Operasyonu'nda ABD'ye yapılan uçuşlar, ülkeye son zamanlarda getirilen bazı Afganlar arasında kızamığın tespit edilmesinden dolayı bugünden başlamak üzere 7 gün daha askıda kalacak." ifadelerine yer verdi.

Kirby, ABD'ye geçen hafta getirilen 4 Afgan'da daha kızamık tespit edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Beyaz Saray, CDC'nin tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları kızamık salgınından dolayı geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD, Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşları askıya alma sürecini 7 gün daha uzattı - Haberler
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