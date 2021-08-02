ABD, Afgan mülteci programını genişletiyor
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ABD, Afgan mülteci programını genişletiyor

ABD, Afgan mülteci programını genişletiyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'da, Afgan mülteci programını genişleteceğini açıkladı.

NEW ABD, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'da, Afgan mülteci programını genişleteceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Afgan vatandaşlarının ve ailelerinin, mülteci programına dahil edileceği belirtildi.

Taliban'ın ülkede artan şiddeti karşısında ABD için çalışmış ve risk altında olan gruplar dahil bazı Afgan vatandaşlarına ve ailelerine, ABD'ye yerleşme fırsatı tanınacağı ifade edilen açıklamada, mülteci programına erişimin, söz konusu bireylere koruma sağlamada kritik bir mekanizma olduğu vurgulandı.

Mülteci programına kabul edilecekler arasında, ABD için çalışmış çevirmenler, yerel olarak istihdam edilen personel, ABD tarafından finanse edilen program ve projelerde görev alanlar, ABD merkezli medya kuruluşu veya sivil toplum örgütünce istihdam edilmiş kişiler yer alacak.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, barış sürecinin belirsizliğini koruduğu ülkede, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, yerel yetkililere göre 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Ülkede 34 vilayet merkezi ise hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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