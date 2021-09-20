ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama - Haberler Spor
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ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takım'nı kutladı.

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takım'nı kutladı.

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yla karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde yalnızca 2 gol görürken, rakip ağları 36 kez sarstı. ABD Adana Konsolosluğu, sosyal medya hesabından Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluğunu kutladı. Paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonayı üst üste ikinci kez kazanan Türk Ampute Futbol Takımı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.


- Adana
ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
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