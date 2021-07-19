ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmalarda gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı
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ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmalarda gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı

ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmalarda gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, federal savcıların sızıntı haberlere karşı açılan soruşturmalarda bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı.

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, federal savcıların sızıntı haberlere karşı açılan soruşturmalarda bazı istisnalar dışında gazetecilerin kayıtlarına girilmesini yasakladı.

Garland tarafından bugün federal savcılara gönderilen talimatta, hükümetin hassas bilgi sızıntılarını araştırırken federal savcıların muhabirlerin kayıtlarına erişim yetkisini ciddi şekilde sınırladığı belirtildi.

Talimatta, muhabirlerin yabancı istihbarat veya terör örgütleri için çalıştıkları şüphesi ile adam kaçırma, çocuklara karşı işlenen suçlar gibi acil durum içeren istisnalar dışında telefon veya e-mail gibi iletişim kayıtlarına el konulmasının yasaklandığı bildirildi.

Mayıs ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Rusya soruşturması kapsamında CNN, Washington Post ve New York Times'tan bazı gazetecilerin iletişim kayıtlarına gizlice el konulduğunun ortaya çıkması üzerine, ABD Başkanı Joe Biden, bu uygulamanın çok yanlış olduğunu açıklamıştı.

Biden, kendi döneminde Adalet Bakanlığının buna izin vermeyeceğini belirtmiş, Bakan Garland da 5 Haziran'da gazetecilere, Trump dönemindeki söz konusu uygulamanın kaldırılması için çalıştıklarını belirtmişti.

Söz konusu dönemde, Kongre'den bazı üyeler ve çalışanlarının kayıtlarına da el konulduğu haberlere yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Erdoğan: '(AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler.
Erdoğan: "(AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler.
Erdoğan: '(Başörtüsü kararı) Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım.'
Erdoğan: "(Başörtüsü kararı) Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım."
Son dakika haberi! Erdoğan: '(Başörtüsü kararı) Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok.'
Son dakika haberi! Erdoğan: "(Başörtüsü kararı) Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok."
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