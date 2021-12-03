ABD Adalet Bakanlığı, eski Vali Cuomo hakkında "cinsel taciz" soruşturması başlattı - Haberler
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ABD Adalet Bakanlığı, eski Vali Cuomo hakkında "cinsel taciz" soruşturması başlattı

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
ABD Adalet Bakanlığı, eski Vali Cuomo hakkında

ABD Adalet Bakanlığının, eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığının, eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

New York yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığının Cuomo aleyhindeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Yetkililer, soruşturmanın niteliğinin ve mevcut durumunun belirsiz olduğu bilgisini paylaştı.

Valilik ve Adalet Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

En az 12 kadın, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu, değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.

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