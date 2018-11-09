ABD Adalet Bakanı'nın Görevden Alınması Kaygılara Neden Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı görevden alması, Amerikan kamuoyunda Rusya soruşturması konusunda endişelere yol açtı.

Trump'ın, Demokratların, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağladığı Kongre ara seçimlerinden hemen sonra Sessions'ı görevden alması, özellikle Demokratlardan büyük tepki gördü.

Bu süreçte Amerikan kamuoyunun büyük bölümündeki ortak endişe, Trump'ın bu kararının Rusya soruşturmasını etkilemesi ihtimali oldu.

- "Sessions'ı kendisine sadık biriyle değiştirdi"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Sessions'ın görevden alınmasını, "Trump, Sessions'ı kendisine sadık biriyle değiştiriyor, Temsilciler Meclisi soruşturmalarına savaş açacağını vadediyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

NYT'nin haberinde, Sessions'ın yerine vekaleten atanan Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'ın "Trump'a sadık birisi olduğu" ve "Rusya soruşturması konusunda Trump'la benzer düşüncelere sahip olduğu" vurgusu öne çıkarıldı.

NYT, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasının geleceğinin tehlikeye düştüğünü iddia etti.

- "Tekrar savaş moduna getirdi"

Jeff Sessions'ın görevden alınması Washington Post gazetesinin de manşetinde yer aldı.

Washington Post, azil olayını "Trump'ın Demokratların soruşturmalarına karşılık vereceğini vadetmesi Washington'ı tekrar savaş moduna getirdi" başlığıyla duyurdu.

Trump'ın seçimin hemen ertesinde Adalet Bakanı Sessions'ı görevden alması ve Demokrat Partiyi Temsilciler Meclisinde hakkında soruşturma başlatmaması konusunda tehdit etmesini "hızlı bir değişim" olarak niteleyen Post, Washington'da gelecek iki yıl "sürekli bir siyasi savaşın" hakim olacağı öngörüsünde bulundu.

"Bu bir kırmızı çizgidir"

Öte yandan Sessions'ın görevden alınması siyasilerden karışık tepkiler alırken, özellikle Demokratlar Trump'ın bu adımına sert eleştiriler yöneltti.

Kaliforniya eyaletinden tekrar vekil seçilen ve gelecek dönemde Temsilciler Meclisinde çoğunluk lideri veya Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adı geçen Demokrat Nancy Pelosi, Trump'ın Sessions'ı görevden almasını "Rusya soruşturmasını tehdit etmesi olarak algılandığını" belirtti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Pelosi, "Adalet Bakanı Sessions'ın kovulmasını Donald Trump'ın Özel Yetkili Savcı Mueller'in soruşturmasının altını oyma ve soruşturmayı bitirme girişiminden başka şekilde okumak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Pelosi ayrıca Sessions'ın yerine vekalet edecek Whitaker'ın, Rusya soruşturmasına karşı duruşundan dolayı söz konusu soruşturmadan kendisini alıkoyması gerektiğini kaydetti.

Diğer taraftan, eski ABD Adalet Bakanı Eric Holders ise Trump'ın Sessions'ı kovmasını "kırmızı çizgi" olarak niteledi.

Holder, "Mueller, soruşturmasını engellemeye veya karışmaya girişen herkes hesap vermelidir. Bu bir kırmızı çizgidir. Burası bir hukuk devletidir ve normlar bir adamın kendi menfaati için attığı adımlara tabi değildir." paylaşımında bulundu.

Kaliforniya eyaleti Demokrat Temsilcisi Adam Schiff ise "Trump, Jeff Sessions'ı halkın menfaati için değil kendi menfaati için kovdu. Mueller soruşturmasını ve Adalet Bakanlığının bağımsızlığı korunmalı." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçiler temkinli

Ayrıca Cumhuriyetçi siyasiler Sessions'a övgü dolu açıklamalar yaparken, Adalet Bakanı'nın görevden alınmasının Rusya soruşturmasına etki edeceği endişelerine temkinli yaklaştı.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, yazılı açıklamasında, Sessions'ın görevini onurla yürüttüğünü ve hayatını "muhafazakarlık ve hukuk devleti ideallerine adadığını" ifade etti.

Lindsey Graham mesajında, "Adalet Bakanlığında yeni bir dönemin başlaması ve ulusumuzun karşı karşıya kaldığı zorluk ve fırsatlarla ilgilenmek üzere onaylanabilir, değerli bir halef bulunması konusunda Başkan'la çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Graham daha önce Trump'ın Sessions'a dokunması durumunda buna karşı çıkacağını ve Rusya soruşturmasına zarar gelmemesi konusunda elinden geleni yapacağını söylemişti.

Teksas Senatörü Cumhuriyetçi John Cornyn ise Sessions'ın 40 yılını ABD'ye ve Alabama halkına adadığını ifade etti.

Cornyn, yazılı açıklamasında, Sessions'ın uyuşturucu ilaçlarla mücadelede önemli bir rol oynadığını ve hukuk devleti anlayışına bağlı olduğunu kaydetti.