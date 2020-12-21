ABD Adalet Bakanı, Hunter Biden ve seçimlerde usulsüzlük soruşturmaları için özel savcıya gerek olmadığını açıkladı
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ABD Adalet Bakanı, Hunter Biden ve seçimlerde usulsüzlük soruşturmaları için özel savcıya gerek olmadığını açıkladı

21.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:02
ABD Adalet Bakanı, Hunter Biden ve seçimlerde usulsüzlük soruşturmaları için özel savcıya gerek olmadığını açıkladı

NEW ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında vergiler nedeniyle açılan soruşturma için özel savcı atamaya gerek olmadığını söyledi.

NEW ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında vergiler nedeniyle açılan soruşturma için özel savcı atamaya gerek olmadığını söyledi.

Barr, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hunter Biden için devam eden soruşturmaların zaten Adalet Bakanlığındaki savcılar tarafından yeterince sorumlu bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle soruşturmanın kesilmemesi gerektiğini kaydeden Barr, "Umarım bundan sonraki hükümet bu konuda sorumlu davranır." diye konuştu.

Cumhuriyetçi kanat, Biden'in göreve gelmesiyle atayacağı yeni Adalet Bakanının oğlu Biden hakkındaki soruşturmaları kapatabileceği endişesiyle Trump yönetiminin iddiaları araştırmak üzere özel savcı görevlendirmesini talep ediyordu.

ABD başkanlığına seçilen Biden'in oğlu Hunter Biden, 10 Aralık'ta, Delaware eyaleti başsavcılığının vergi işlemleri nedeniyle hakkında soruşturma açtığını duyurmuş, daha sonra ABD medyasında çıkan haberlerde de New York Güney Bölge Savcılığının ayrıca Biden'ın oğlunun mali anlaşmalarını da incelediği kaydedilmişti.

"Seçimlerdeki 'usulsüzlük' iddiaları için de özel savcıya gerek yok"

Barr, 2020 Başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için özel savcı görevlendirilmesi talepleri üzerine de buna ihtiyaç olması halinde şimdiye kadar çoktan bu atamayı yapmış olacağını kaydederek, daha önce dile getirdiği, "seçimlerin sonucunu değiştirecek düzeyde usulsüzlük yapıldığına dair kanıt bulunmadığı" açıklamasının arkasında olduğunu belirtti.

Barr, 3 Kasım Başkanlık seçimlerinde kullanılan oy makinelerine el konulması yönündeki tartışmalar hakkında da "Federal hükümet tarafından şu an bunu yapmayı gerektirecek bir dayanak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak için özel savcı atanması gerektiğini dile getirmiş, bu konudaki yasal mücadelede ekibin başını çeken avukatı Rudy Giuliani de seçimlerde kullanılan oy makinelerine el konulması çağrısında bulunmuştu.

Son açıklamaları ile Barr'ın yine Trump ile ters düştüğüne dikkat çekilirken, Barr, düzenlediği basın toplantısının Adalet Bakanlığı görevini bırakmadan önceki son toplantı olabileceğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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