ABD Adalet Bakanı Barr, Kritik Mueller Raporu Öncesi Trump'ı Savundu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı William Barr, özel yetkili savcı Robert Mueller'in raporunun yayımlanmasından önce yaptığı basın açıklamasında Başkan Trump'ın Rusya ile herhangi bir işbirliği yapmadığını savundu.

Bakan, rapora göre Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale etmeyi hedeflediğini ancak Başkan Trump ve yönetiminin Moskova ile işbirliği yaptığına dair kanıt olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle