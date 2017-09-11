ABD Açık'ta Kupayı Rafael Nadal Kazandı
ABD Açık Tenis Turnuvası'nı (US Open), finalde rakibi Güney Amerikalı Kevin Anderson'ı yenen İspanyol tenisçi Rafael Nadal kazandı.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nı (US Open), finalde rakibi Güney Amerikalı Kevin Anderson'ı yenen İspanyol tenisçi Rafael Nadal kazandı.
New York'ta düzenlenen ABD Açık'ın final maçında kortların yıldızı Nadal, 6-3, 6-3 ve 6-4'lük skorlarla rakibini net farkla yendi.
ABD Açık tenis turnuvasını 3'üncü kez kazanan Nadal, böylece 16'ıncı Grand Slam zaferini elde etti.
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Tags: Amerika Açık Tenis Turnuvası Gepost: 11 september 2017
Kaynak: Euronews.com