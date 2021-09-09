ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde

ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Maria Sakkari yarı finale yükseldi.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Maria Sakkari yarı finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının onuncu gün akşam seansında, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic, bu yıl Wimbledon finalinde mağlup ettiği 6 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kaybeden Djokovic, sonraki setleri 6-2, 6-2 ve 6-3 kazanarak turnuvada 12. kez yarı final bileti aldı.

Sırp tenisçi, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile eşleşti.

Kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline çıktı

Tek kadınlarda oynanan son çeyrek final mücadelesinde önceki turlarda Petra Kvitova ve geçen yılın şampiyonu Bianca Andreescu'yu eleyen 17 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, 4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile karşı karşıya geldi.

1 saat 22 dakika süren maçta rakibini 6-4'lük setlerle geçen Sakkari, kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline çıktı.

Sakkari'nin bu turdaki rakibi dünya klasmanında 150. sırada yer alan 18 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu Emma Raducanu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:57:16. #1.14#

title