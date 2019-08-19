ABD Açık'ta 3 Türk tenisçi korta çıkacak

19.08.2019 12:46

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 3 Türk sporcu yer alacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli tenisçiler Pemra Özgen, Başak Eraydın ve Cem İlkel, ABD Açık'ta elemelerde mücadele edecek.

Milli tenisçilerin ana tabloya kalabilmek için ter dökeceği dev organizasyonda elemelerin ilk tur eşleşmeleri de belli oldu.

Dünya sıralamasında 183. basamakta bulunan 33 yaşındaki Pemra Özgen 4. kez grand slam mücadelesi verecek. Pemra, elemelerin ilk turunda bugün TSİ 18.00'de dünya 92 numarası Irina-Camelia

Begu ile karşılaşacak.

Klasmanın 255. basamağındaki Başak Eraydın, grand slamlerde yedinci, ABD Açık'ta ise ikinci kez boy gösterecek. Başak, elemelerin açılış turunda dünya 284 numarası ABD'li Asia Muhammad ile eşleşti.

Dördüncü kez grand slam turnuvasına katılacak Cem İlkel'in elemelerdeki ilk rakibi ise klasmanın 245. basamağındaki Ekvadorlu Roberto Quiroz oldu. 23 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, tek erkeklerde 258. basamakta bulunuyor.

ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi ise 26 Ağustos'ta başlayacak.

Kaynak: AA