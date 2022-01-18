ABD Abu Dabi'deki İHA saldırısını kınadı - Haberler
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ABD Abu Dabi'deki İHA saldırısını kınadı

ABD Abu Dabi'deki İHA saldırısını kınadı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.

ABD yönetimi, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'nin Abu Dabi kentinde 3 masum sivilin ölümüne yol açan terör saldırısını esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İran destekli Husi milislerin saldırının sorumluluğunu üstlendiğine işaret eden Sullivan, Husilerin bu saldırının hesabını vermesi için BAE ve uluslararası toplum ile çalıştıklarını belirtti.

Sullivan açıklamasında, ABD'nin BAE'nin güvenliğinin korunmasına yönelik verdiği söze bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken'ın bugün Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Price, Blinken'ın görüşmede Abu Dabi'deki saldırıyı kınadığını belirterek, BAE halkıyla dayanışma içinde olduğunu söylediğini ve yaşamını kaybedenler için baş sağlığı dilediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırının kınandığı ifade edildi.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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