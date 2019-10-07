Abd: abd silahlı kuvvetleri, türkiye'nin operasyonunu desteklemeyecek

07.10.2019 09:31

Beyaz Saray, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye 'nin yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyeceğini ve dahil olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği ve "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, doğrudan bu bölgelerde olmayacağı belirtilirken, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Donald Trump'ın telefon görüşmesinde yaptığı davet üzerine önümüzdeki ay Washington'a gitmeyi planladığı açıklandı.

Kaynak: DHA