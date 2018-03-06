Abd-Ab: Serbest Ticaret Antlaşması Planlarından Ticaret Savaşına

Abd-Ab: Serbest Ticaret Antlaşması Planlarından Ticaret Savaşına

Avrupa Birliği (AB) Levi's pantalonları ve bourbon içkileri gibi bazı dünyaca meşhur Amerikan ürünlerine yüzde 25'e varan ithalat vergisi koymaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Levi's pantalonları ve bourbon içkileri gibi bazı dünyaca meşhur Amerikan ürünlerine yüzde 25'e varan ithalat vergisi koymaya hazırlanıyor. Daha bir yıl öncesine kadar Transatlantik Ticaret Antlaşması üzerinde çalışan taraflar bugün dev bir ticaret savaşının eşiğine geldi.

Kaynak: Euronews.com

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