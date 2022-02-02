ABD 80 yaşındaki Filistinli'nin ölümü için İsrail'den tam hesap verebilirlik bekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Ramallah'a bağlı bir köyde gözaltına alındıktan sonra ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli 80 yaşındaki Ömer Esad'ın ölümüne ilişkin derin endişelerini yinelerken, Washington'ın tam bir cezai soruşturma ve hesap verebilirlik beklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, göz altına alınmasından sonra 12 Ocak 2022'de ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ın ölümüne ilişkin soruşturma raporu üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Esad'ın ölüm şeklinden derin endişe duymaya devam ediyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Komutanlığı soruşturması üzerine kamuya yapılan açıklamayı; rapordaki 'olayı ahlaki kusur' ve 'insan hayatının kutsallığının korunmaması' tespitlerini de içeren bulguları not ediyoruz." denildi.

Ayrıca, soruşturma raporundaki "Netzah Yehuda" Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verildiği bilgisine işaret edilen açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik beklemektedir." denildi.

Ramallah'a bağlı bir köyde yaşayan Filistin Ömer Esad, 12 Ocak gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk gelmişti. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurmuş, yaşlı adamı arabasından orantısız güç kullanarak indirmiş, adamı dipçiklerle darp etmişti. Esad'ın ellerini bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürüp yerde uzunca bir süre tutmuştu.

Kalp ve şeker hastası yaşlı adam, sağlık durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşı Esad'ın ölümüne ilişkin İsrail yönetiminden açıklama talep etmişti.

İsrail Ordusu'ndan olaya ilişkin soruşturma üzerine açıklamada, Ramallah kentine bağlı bir köyde gözaltına alındığı sırada gördüğü kötü muamelenin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli Esad'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İsrail askerlerinin Esad'ı kontrol etmeden bırakmalarının "ahlaki bir kusur" ve "yanlış karar" olduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Esad'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle soruşturma raporunun, ABD'nin askeri ataşeliğine iletildiği açıklanmıştı.