ABD 8 Belaruslu yetkiliye yaptırım kararı aldı
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ABD 8 Belaruslu yetkiliye yaptırım kararı aldı

02.10.2020 23:14 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:18
ABD 8 Belaruslu yetkiliye yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Belaruslu yetkilinin Belarus'taki demokratik süreci baltaladığı için yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Belaruslu yetkilinin Belarus'taki demokratik süreci baltaladığı için yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırdıkları ve göstericilere baskı uyguladıkları gerekçesiyle 8 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 8 Belaruslu yetkilinin "Belarus'taki demokratik süreci baltalamakla" suçlanarak, yaptırım listesine alındığı belirtildi. Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Yuri Karayev ve yardımcısının bu 8 yetkili arasında bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, söz konusu kişilerin ABD'deki tüm mülkleri ve menfaatlerinin engellendiği ve ABD'li kişiler ile herhangi bir işlem yapmasının yasaklandığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, günün erken saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde Belarus'taki seçim sonrası durumu tartışmış ve mevcut sorunların yakında çözüleceğinden emin olduklarını dile getirmişlerdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) bugün resmi gazetede yayınladığı karar ile 40 Belaruslu yetkiliye uygulanacak olan yaptırımlar yürürlüğe girdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise yaptırımlardan muaf tutuldu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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