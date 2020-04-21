ABD 75 milyon varil ham petrol alacak ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti. Kaynak: Dunya.com