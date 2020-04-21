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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

ABD 75 milyon varil ham petrol alacak

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti.

21.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:17
ABD 75 milyon varil ham petrol alacak

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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