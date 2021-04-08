ABD, 7 Çinli şirketi kara listeye aldı
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ABD, 7 Çinli şirketi kara listeye aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD, 7 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları" iddiasıyla 7 Çinli süper bilgisayar şirketinin kara listeye alındığı duyuruldu.

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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları" iddiasıyla 7 Çinli süper bilgisayar şirketinin kara listeye alındığı duyuruldu.

ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları" iddiasıyla 7 Çinli süper bilgisayar şirketinin kara listeye alındığı duyuruldu. Bakanlık kara listeye alınan şirketlerin, Tianjin Phytium Bilgi Teknolojisi, Şangay Yüksek Performanslı Entegre Devre Tasarım Merkezi, Sunway Mikroelektronik, Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Jinan, Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Shenzhen, Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Wuxi ve Ulusal Süper Hesaplama Merkezi Zhengzhou'nun yer aldığını aktardı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nun (BIS), ABD'nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetler yürüttüğü gerekçesi ile 7 Çin merkezli süper bilgisayar şirketini kara listeye eklediği aktarılarak, "Bu kuruluşlar, Çin'in askeri aktörleri tarafından kullanılan süper bilgisayarlar, istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları veya kitle imha silahları (KİS) programlarıyla ilgileniyor" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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