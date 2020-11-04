ABD 46'ıncı başkanını seçiyor: Üç eyalette durum bıçak sırtı
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ABD 46'ıncı başkanını seçiyor: Üç eyalette durum bıçak sırtı

04.11.2020 05:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 05:29
ABD 46'ıncı başkanını seçiyor: Üç eyalette durum bıçak sırtı

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor.

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında üç eyalette yaşanan mücadele ise dikkat çekti.

Amerikalılar, 46'ıncı başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Ülkedeki tarihi Başkanlık seçiminde oy sayımı sürüyor. Birçok eyalette oy verme işlemi sona ererken, ABD medyası, Ohio, Florida ve Texas'ta, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki kıyasıya mücadelesine dikkat çekti.

BIÇAK SIRTI EYALETLER

ABD medyası, son açıklanan verilere göre Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 51 ile yarışı önde götürdüğünü duyurdu. Teksas eyaletinde ise mücadele tüm hızıyla sürüyor. ABD medyasına göre Trump, 3 milyon 818 bin 977 oy alırken, Biden 3 milyon 817 bin 658 oy aldı. Son olarak Ohio'da Joe Biden'ın yüzde 51,4 oy oranıyla önde olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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