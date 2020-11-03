ABD, 46. başkanını seçiyor! ABD seçimlerini kim kazandı?

ABD'de aylardır devam eden oy verme maratonunun ardından seçim haftası geldi. ABD seçimlerinde sandıkların açılması sonucu ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde? sorularının cevapları merak edildi. Trump mı kazandı, Biden mi?

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

ABD'de de ilk sandıklar açıldı;

Dixville, 12 kişi yaşıyor.

Millsfield, 23 kişi yaşıyor.

Dixville;

Biden 5 oy alırken Trump hiç oy alamadı.

Millsfield'da ise Biden 6 oy aldı. Trump ise 16 oy aldı.

İki köy hakkında belirtilen bir diğer detay ise kavgalı olmaları ve hiç konuşmamaları.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.

Trump konuşmasında şunlara da yer verdi:

•Zafer ya da yenilgi konuşması hazırlamadım.

•Mükemmel bir gece olacak, tabii siyaset bu ne olacağı belli olmaz.

•Seçim sonuçlarını erken öğrenme hakkımız var.

•Sonuçlar geciktirilemez.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların Türkiye saati ile 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gecede açıklanması bekleniyor. Saat olarak ise 03:00 ile 07:00 arası olacağı tahmin ediliyor.

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

Amerika'da sandıklar Türkiye saatiyle çarşamba 03:00 ile 07:00 arasında kapanmaya başlayacak. Ayrıca, ABD'nin doğusu ve batısı arasında 3 saat fark var.

ABD-Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.