ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı
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ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Eqifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerin çalmakla suçlandığını açıkladı.

11.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:59
ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı

(ABD) Çin'i ABD'lilerin tüketici verilerine yönelik siber saldırı yapmakla suçladı.


ABD pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Equifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerini çalmakla suçlandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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