ABD, 4 Çinli askeri tüketici verilerine yönelik siber saldırıyla suçladı
ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Eqifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerin çalmakla suçlandığını açıkladı.
11.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:59
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i ABD'lilerin tüketici verilerine yönelik siber saldırı yapmakla suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü, Çin Ordusu'ndan 4 askerin, tüketici raporlama kuruluşu Equifax'ın bilgisayar sistemine girmek ve milyonlarca Amerikalının kişisel bilgilerini çalmakla suçlandığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com