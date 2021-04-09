ABD'li ünlü rap sanatçısı hayatını kaybetti
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ABD'li ünlü rap sanatçısı hayatını kaybetti

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ABD'li ünlü rap sanatçısı hayatını kaybetti

"DMX" adıyla tanınan ABD'li ünlü rap sanatçısı Earl Simmons, 50 yaşında yaşamını yitirdi.

Global News'ün haberine göre, Simmons'un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Simmons'un ailesi, ünlü rapçinin tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesinde kaldığını belirterek, vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ailesi, Simmons'u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, "Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: Snob Magazin

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