ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek
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ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere müdahale eden herhangi kişilerin kimliğini ya da yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar verecek
06.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:52
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere müdahale eden herhangi kişilerin kimliğini ya da yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere olası müdahaleye karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,basına yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, yabancı bir hükümetin yönetiminde veya kontrolü altında hareket eden ve siber faaliyetlere katılarak ABD seçimlerine müdahale eden herhangi bir kişinin kimliğini veya yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor" dedi.

RUSYA'NIN 2016 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDASI

ABD istihbaratının, Rusya'nın 2016 seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için, özellikle sosyal medyayı manipüle ederek müdahale ettiği sonucuna vardığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, 'Rusya aldatmacası' diyerek iddialara tepki göstermişti.


- Abd

Kaynak: DHA

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