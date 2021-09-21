ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek

Gılgamış destanından bir parça şiirin yazılı olduğu 3 bin 600 yıllık tabletin, ABD tarafından Irak'a iade edileceği bildirildi.

Gılgamış destanından bir parça şiirin yazılı olduğu 3 bin 600 yıllık tabletin, ABD tarafından Irak'a iade edileceği bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, 1991 yılında ülkeden kaçırılan 3 bin 600 yıllık Gılgamış tableti, perşembe günü ABD tarafından Irak'a resmen iade edilecek.

Gılgamış Rüya Tableti olarak bilinen tablet, dünyanın bilinen en eski dini metinlerinden biri olan Gılgamış Destanı'na ait bir Sümer şiirinin parçalarını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne göre tablet, 1991 yılında Irak'taki müzeden çalındı ve 2007 yılında yasa dışı yollarla ABD'ye sokuldu.

2014 yılında el sanatları perakendecisi Hobby Lobby tarafından satın alınan tablete, 2019 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından el konuldu.

Tabletin resmi devir teslim töreni, 23 Eylül Perşembe günü Washington DC bölgesindeki Smithsonian Enstitüsü'nde yapılacak.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun BM heyetinde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

 ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması

 ABD Başkanı Biden: 'Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz.'

ABD Başkanı Biden: "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Gökhan Çıra Özge Özpirinçci
Spor Marcao Stefan Kuntz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD, 3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 18:50:02. #1.12#