ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik "Defender Europe 21" tatbikatını başlattı
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ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik "Defender Europe 21" tatbikatını başlattı

ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik 'Defender Europe 21' tatbikatını başlattı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı "Defender Europe 21" tatbikatının başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı "Defender Europe 21" tatbikatının başladığını duyurdu.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıkladı.

Kirby, "Tatbikatta ABD, müttefikleri ve ortakları olmak üzere 26 farklı ülkeden 28 bin asker görev alacak ve doğası gereği savunma amaçlı. Saldırganlığı caydırmaya odaklanırken, kuvvetlerimizi krize yanıt vermeye ve gerekirse büyük çaplı savaş operasyonları yapmaya hazırlıyor. Tatbikat, birbiriyle bağlantılı birkaç çok uluslu tatbikatı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın Arnavutluk'ta başladığını belirten Sözcü, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters???????'ın da bugün gün içinde tatbikatın açılış törenine katılacağını kaydetti.

Türkiye de bu tatbikatta yer alıyor.

Alaska'da da tatbikat yapacaklar

Aynı zamanda Alaska kıyılarında Kuzey Kıyı Tatbikatı'nın da ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerince icra edileceğini duyuran Kirby, "Ortak birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve savaşa hazırlığı artırmak için üst düzey, gerçeğe yakın bir savaş uçağı eğitimine odaklanan tatbikata, yaklaşık 15 bin asker ve 240 uçak katılıyor." dedi.

Her iki tatbikatın da Rusya'yı rahatsız edeceği tahmin edilirken, Kirby, ABD'nin Rusya'dan farklı olarak bu tatbikatlarla ilgili şeffaf davrandığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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