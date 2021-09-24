ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine uyguladığı ithalat sınırlamalarını kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine uyguladığı ithalat sınırlamalarını kaldırdı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine uyguladığı ithalat sınırlamalarını kaldırdı

ABD'nin, 2011'deki depreminde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine yönelik getirdiği ithalat sınırlamaları kaldırıldığı bildirildi.

ABD'nin, 2011'deki depreminde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine yönelik getirdiği ithalat sınırlamaları kaldırıldığı bildirildi.

Japonya Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına göre ABD, Mart 2011'deki nükleer sızıntı sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerinde getirdiği ithalat sınırlamaları kaldırdı.

Bu kapsamda kuzeydoğudaki Fukuşima ve çevresindeki İwate, Miyagi dahil 14 eyalette yetişen 100'e yakın tarım ve gıda ürününün ABD'ye ithalatının önü açıldı.

Başbakan Suga Yoşihide, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgelerinde yaşayan halkın beklediği ve bu bölgelerin kalkınmasına büyük katkı sunacak bir hamle. Japonya bu hamleyi memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kararı sonrası, Japon tarım ve gıda ürünlerine ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 14'e düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Birliğinin (AB) Japonya'dan tarım ve gıda ürünlerinin ithalat kısıtlamalarını ekim ayı ortasına doğru hafifleteceği de kaydedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Adnan Menderes Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Halil İbrahim Dervişoğlu Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine uyguladığı ithalat sınırlamalarını kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 08:23:04. #1.11#