ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark
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ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark

ABD 16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı'ndan Kosta Rika'ya tarihi fark
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası'nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika'yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Meksika'nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika'yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.

Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5'inde şampiyonluğa ulaşan ABD'de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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