ABD, 16 ülke ve adayı Kovid-19 nedeniyle "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi
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ABD, 16 ülke ve adayı Kovid-19 nedeniyle "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi

ABD, 16 ülke ve adayı Kovid-19 nedeniyle 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekledi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti.

CDC'nin "Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.

Söz konusu ülke ve adalara seyahatin Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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