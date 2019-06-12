ABD 13-0'lık galibiyetle bir ilki başardı: Dünya Kupası'nda tarihe geçen farklı sonuçlar

Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçında, Amerika Birleşik Devletleri Tayland'ı 13-0 yenerek Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

ABD temsilcisi, ilk yarıyı 3-0 önde bitirirken ikinci yarıda 10 gol kaydetti. İkinci yarıda baskısını sürdüren ABD ilk 10 dakikada 4 gol ve son 16 dakikada 6 gol bularak tarihi farka ulaştı: 13-0. Euronews.com'da Görüntüle