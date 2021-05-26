ABBSK, Sutopu Milli Takımı kampına 4 oyuncu gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABBSK, Sutopu Milli Takımı kampına 4 oyuncu gönderdi

ABBSK, Sutopu Milli Takımı kampına 4 oyuncu gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK), su topu takımından dört oyuncusunu U-15 Milli Takım kampına gönderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK), su topu takımından dört oyuncusunu U-15 Milli Takım kampına gönderdi.

Antrenör Sami Akgöz, yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeynep Ece Karahan, Özge Nur Karalı, Raziye Nisa Bilgin ve Şevval Su Özçat'ı U-15 Su Topu Milli Takımı'na göndermenin gururunu yaşıyor. Sporculardan Raziye Nisa Bilgin kamp sonrası milli takımın kalecisi olarak kadroda yer aldı.

Adanalı genç sporculara bir çok branşta destek verdiklerini belirten ABBSK Başkanı Kadir Özdemir, "Su topu branşında 4 sporcumuzu Milli Takım kampına göndermek bizler için gurur verici. Elbette amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Bu anlamda ekip halinde inanılmaz altyapı çalışmalarımızla spor ağımızı genişletiyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, sporda altyapıya önem verilmesinin üzerinde hassasiyetle duruyor. Biz de bunun gereklerini yerine getiriyoruz ve sonuç alıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Şevval Şahin Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABBSK, Sutopu Milli Takımı kampına 4 oyuncu gönderdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:48:48. #1.16#

title