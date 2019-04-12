Abbas, Yargıtay Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı'nı Kabul Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferansa katılmak üzere Filistin'e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Haberde, Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'ya Türkiye'den bir heyetin yanı sıra TİKA iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen konferansa katılan 22 ülkeden heyetlerin de eşlik ettiği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyet başkanlarına katılımları için teşekkürlerini ilettiği belirtilen haberde, Abbas'ın heyet başkanlarını suçla mücadele ve hukukun üstünlüğünü koruma konularında iş birliğini sürdürmeye davet ettiği aktarıldı.

Görüşmede Filistin Devlet Başsavcısı Ekrem el-Hatib'in TİKA'ya bu konferansa sponsorluğundan ve katkılarından dolayı teşekkür ettiği kaydedilen haberde, tüm heyet başkanlarının Abbas'a Filistin davasına desteklerini vurguladığı ve ayrıca konferansın önemine değindiği ifade edildi.

- Konferans bugün de devam etti

Öte yandan TİKA iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferans bugün de devam etti.

Sabah başlayan konferansın "Dijital delillerin toplanması ve kullanılması prosedürlerinin insan hakları standartlarına uygunluğu" başlıklı oturumunda Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Necati Nursal da bir tebliğ sundu.

Konferansın öğleden sonraki "Dijital delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması (zorluklar ve meydan okumalar)" başlıklı oturumunda ise Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel sunum yaptı.

Dün başlayan ve yarın sona erecek konferansta teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm dünyada hızla yayılan ve ceza adalet sistemleri için büyük bir sorun haline gelmiş olan "siber suçlara ilişkin dijital delillerin mahkemeye sunulması, bu bağlamda özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gibi insan hakları sorunları, delillerin hukuka uygun yöntemlerle ve uluslararası ilkelere uygun olarak toplanıp kullanılmasına ilişkin prensipler, sahte dijital delillere yaklaşım, dijital delillerin kullanılmasında çocuklar ve ailenin korunması, uluslararası iş birliğinin önemi, dijital delillerin güvenirliği" gibi konular ele alına alınıyor.

Kaynak: AA