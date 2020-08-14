Abbas ve Heniyye, İsrail-BAE anlaşmasını görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Abbas ve Heniyye, İsrail-BAE anlaşmasını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını görüştü.

Abbas ve Heniyye, İsrail-BAE anlaşmasını görüştü
14.08.2020 02:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:09

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede, İsrail-BAE anlaşmasını açık bir şekilde reddetti ve söz konusu anlaşmanın Filistin halkını bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Filistin halkının tamamının İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu vurgulayan Heniyye ve Abbas, "Hiç kimsenin Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve şehitleri İsrail'le normalleşmede köprü olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini" belirtti.

Heniyye ve Abbas, bu anlaşmanın yansımalarıyla ilgili olarak temas halinde kalma ve ortak hareket etme konusunda mutabık kaldı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor 3. Sayfa
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu 3. Sayfa
Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Politika
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi Güncel
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Sabah
Şu an buradasınız: Abbas ve Heniyye, İsrail-BAE anlaşmasını görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 02:12:41. #1.15#
title