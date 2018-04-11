Abbas'tan "Uluslararası Barış Konferansı" Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile barış görüşmeleri konusunda bir uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Ramallah'ta "Uluslararası İslami Beytülmakdis Konferansı"nda konuşan Abbas, İsrail ile müzakerelerde ara buluculuk yapacak çok taraflı bir mekanizma oluşturulması önerisini tekrarladı. Abbas, bunun için bir kez daha uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kudüs için ABD ile siyasi ilişkiyi kestiklerini hatırlatan Abbas, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'den hiçbir şey kabul etmeyeceğiz. Hak ve tarih Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu ispat ediyor. Herkesin Beytülmakdis'e gitmesi için İsrail barikatları kalkacak." dedi.

Abbas, tüm Arapları ve Müslümanları Kudüs'ü ziyaret etmeye ve Kudüs halkını desteklemeye çağırarak, "Bizim için Filistin'den başka vatan yoktur, burada kalacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.