Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Ret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddederek uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduğunu söyledi.

Ramallah'ta düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programında konuşan Abbas, "Karar sahibi bizleriz, hiçbir şey bize zorla dayatılamaz." dedi.

"ABD barış görüşmelerinde nezih bir aracı olmaktan çıkmıştır." diyen Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki topraklar üzerinde Filistin devletinin kurulmasına ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı olduklarını vurguladı.

Abbas konuşmasında görüşmelere ilişkin, "Bizler hiçbir zaman görüşmeleri reddetmedik. Kollarımız barışa açıktır. Biz dünyada yaşanan teröre karşıyız." ifadelerini kullandı.

BM'nin ne anlamı var?

"İsrail mademki kanunların üstünde, uluslararası meşruiyetin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ne anlamı var?" diyen Abbas BM'nin yaptırım gücüne eleştirilerde bulundu.

BM'ye eleştirilerini sürdüren Abbas, "Filistin sorununa ilişkin BM'den bu güne kadar 705 karar çıktı. Bunun yanı sıra 86 karar da Güvenlik Konseyi'nden, bunlardan bir tanesi dahi uygulanmadı." diye konuştu.

"Kudüs'ü ziyaret edin"

Tüm Müslümanları Kudüs ziyaretine çağıran Abbas, "Filistin ve Kudüs'ü ziyaret etmek, işgalcilerle normalleşmek demek değildir." şeklinde konuştu.

Abbas, Ekim 2017'de varılan Filistin Uzlaşı Anlaşması'na ilişkin, "Gazze olmadan Filistin devleti olmaz, Gazze'de de devlet olmaz." ifadelerini kullandı.

İskenderof'a "Kudüs Yıldızı Madalyası"

Abbas, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinlikleri çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Gençleri Diyalog ve İşbirliği Forumu Başkanı Elşad İskenderof'u "Kudüs Yıldızı Madalyası"yla taltif etti.