Abbas'tan İsrail'e Filistinli mahkumları serbest bırakma çağrısı
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Abbas'tan İsrail'e Filistinli mahkumları serbest bırakma çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarına, ülkede yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskiyle karşı karşıya olan Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptı.

20.03.2020 00:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:36
Abbas'tan İsrail'e Filistinli mahkumları serbest bırakma çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarına, ülkede yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskiyle karşı karşıya olan Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptı.

Abbas, Filistin Devlet Televizyonu'nda yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetimine Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ülkedeki cezaevlerinde bulunan Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, İsrail'in mahkumların selametinden sorumlu olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan koronavirüsün işgal altındaki Filistin kentlerinde yayılmasını engellemek için çok ciddi çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Abbas, şunları söyledi:

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve tüm dünyaya saldıran bu tehlikeli virüsle mücadele için tüm gücümüzü kullanıyoruz ve halkımızı ondan korumak için uzman kurumlarla çalışıyoruz."

Filistin Esirler Cemiyeti, bugün yaptığı yazılı açıklamada İsrail cezaevlerinde bulunan 4 Filistinli tutuklunun Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındığını belirtmişti.

Öte yandan, Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece Filistin'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 47'ye yükseldiğini ilan etmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise dün akşam yeni Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Filistin'deki Kovid-19 önlemleri

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatı vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Filistin Yönetimi ile koordineli bir şekilde Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.

Kaynak: AA

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