Abbas, Katar Emiri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
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Abbas, Katar Emiri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

27.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:50
Abbas, Katar Emiri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Devlet Başkanı , Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Katar ajansı QNA'ya göre, Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti 'da Al Sani ile bir araya geldi.

İkili Filistin'deki gelişmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve ortak önem taşıyan konuları ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Katar ziyaretinin kaç gün süreceği açıklanmadı.

Kaynak: AA
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