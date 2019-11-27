Abbas, Katar Emiri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

27.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:50

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

İkili Filistin'deki gelişmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve ortak önem taşıyan konuları ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Katar ziyaretinin kaç gün süreceği açıklanmadı.

Kaynak: AA