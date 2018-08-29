Abbas ile Sisi "Filistin Uzlaşısını" Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi "Filistin uzlaşısını" görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Filistin uzlaşısı ve bu konuda Mısır'ın sarf ettiği çabalar ele alındı.

Abbas, Mısır'ın Filistin davasını hedef alan planların boşa çıkarılması için uzlaşının sağlanması noktasında gösterdiği çaba ve Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz ederken, Sisi de ülkesinin Filistin uzlaşı için ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kurban Bayramı öncesinde Filistinli taraflar "Fetih ile Hamas arasında uzlaşı, İsrail ile ateşkes ve Gazze Şeridi'nde insani projelerin uygulamaya konulması" konularında Mısır yönetimiyle görüşmelerde bulunmuştu.

Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.