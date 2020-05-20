Abbas, güvenlik birimlerine İsrail ile koordineyi durdurma talimatı verdi
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Abbas, güvenlik birimlerine İsrail ile koordineyi durdurma talimatı verdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordineyi derhal durdurmaları talimatı verdiği bildirildi.

Abbas, güvenlik birimlerine İsrail ile koordineyi durdurma talimatı verdi
20.05.2020 02:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:48

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordineyi derhal durdurmaları talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) adı açıklanmayan bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Abbas (İsrail ile iletişimden sorumlu) Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh ve İstihbarat Başkanı Macid Ferec'e Tel Aviv'le iletişimi derhal durdurma talimatı verdi.

Filistin'in üst düzey yetkilileriyle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere dün akşam Ramallah'ta bir araya gelen Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, "Filistin, Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mahmud Abbas, daha önce buna benzer açıklamalarda bulunsa da Filistin yönetiminden somut bir adım gelmemişti.

Abbas'ın kararlı açıklamalarının ardından uygulamaya dönük talimatları sonrasında İsrail yönetiminin tepkisi ve uluslararası yansımaların ne şekilde olacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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