Abbas - Guterres Görüşmesi - New

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Abbas, Filistin'in, yarın BM Genel Merkezi'nde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını devralacağı etkinlik öncesi BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Abbas, gazetecilerin, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt vermeden BM Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Abbas'a eşlik eden Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Abbas ve Guterres görüşmesinin "çok iyi" geçtiğini söyledi.

Abbas, BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa ile de görüştü.

BM Genel Kurulu, geçen ekim ayında Filistin'in, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren kararı kabul etmişti.

Filistin'in başkanlığına 146 üye destek vermiş, ABD, İsrail ve Avustralya karşı çıkmıştı. BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu başkanı olarak grup adına açıklama yaparken ve teklifler sunarken üye ülke gibi hareket edebilecek ve cevap verme hakkını kullanabilecek.

BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in "gözlemci kuruluş" olan statüsünün "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltilmesine karar vermişti. Bu kararla Filistin, BM Genel Kurulundaki bazı oylamalara ve BM bünyesindeki uluslararası örgütlere katılma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA