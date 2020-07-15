Abbas Gündüz: "15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür"
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Abbas Gündüz: "15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz direnişinin milletin iradesine sahip çıktığı gün olduğunu söyledi.

Abbas Gündüz:
15.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:58

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz direnişinin milletin iradesine sahip çıktığı gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gündüz, Türkiye olarak 15 Temmuz 2016'da 251 şehit, 2 bin 196 gazi verdiklerini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Ama bu hain, alçak darbe girişimi Türkiye halkı olarak bizim kenetlenmemize, birbirimize sımsıkı sarılmamıza ve ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu FETÖ'cülere, onları destekleyen hainlere, dik duruş göstermemize vesile oldu. Başta gazi meclisimiz olmak üzere Diyarbakır'dan Trabzon'a, Karabük'e Iğdır'dan Edirne'ye, Van'dan, Bingöl'den İzmir'e kadar bütün il ve ilçelerde bu coşku sokağa yansımış, ellerine ay yıldızlı bayrağı alan herkes etnik kökenine, inancına ve dünya görüşüne bakmaksızın sokaklara çıkarak şehit ailelerine ve gazilere desteğini açık bir şekilde ifade etti. Türk'ü de Kürt'ü de Zaza'sı da Laz'ı da Abaza'sı da Çerkez'i de Azeri'si de herkes aynı dava uğruna aynı amaç uğruna 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri anmak için bir bütün olarak sokaklardaydı. Bu birlik bütünlük ve kardeşlik ruhu adeta yıllar önce haçlı zihniyetine karşı Çanakkale de Sarıkamış'ta Galiçya'da Dumlupınar'da atalarımızın göstermiş olduğu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu bizlere hatırlattı. Bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuz devam ettiği müddetçe yaşadığımız bu coğrafyada hep bağımsız olarak kalacak başımız dik bir şekilde bütün dünya mazlum ve mağdurlarının da umudu halinde olan bir ülke konumumuzu inşallah hep korumuş olacağız" dedi.

"Kardeşliğimizi bozamayacaksınız"

Dün olduğu gibi, bu ülkenin Seyit Onbaşılarının, Ömer Halis Demir'lerinin, Kara Fatma'larının, Nene Hatunlarının asla bitmeyeceğini ifade eden Gündüz, "Ay yıldızlı bayrak göklerden inmeyecek, mübarek ezan sesi minarelerden dinmeyecek. Vatandaşlarımızın dün bütün meydanlarda dile getirdiği ortak önemli bir mesaj ise bu ülkenin üzerinde gözü olan bu ülkenin halklarını bölmek parçalamak ve aralarına fitne tohumlarını ekmek isteyen içteki ve dıştaki şer odaklarınaydı. Vatandaşlarımız bu şer odaklarına hep bir ağızdan bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalamayacaksınız kardeşliğimizi bozamayacaksınız şeklinde haykırışlarıydı. Ortaya konulan bu birlik ve beraberlik mesajları sergilenen tavır Türkiye'yi bölmeye parçalamaya bozmaya çalışanlara adeta bir Osmanlı tokadı niteliğindeydi. Beklentimiz odur ki bu kararlılığı bu net mesajları duyan şer odakları bir daha asla bu ülkenin üzerinde ameliyat yapmaya bu ülkeyi bölmeye parçalamaya tevessül etmemeleridir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışanlar bilmelidirler ki bu ülkenin aziz insanları canları ve kanları pahasına mücadele vererek bu ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir. Bu vesilelerle Çanakkale'den günümüze kadar bu ülke bu bayrak bu ezan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarına feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anarken gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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