Abbas, Filistin'deki seçimler için muhtemel sorunlara bakacak bir mahkemenin kurulması talimatı verdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas çıkardığı kararnameyle, Hamas ve Fetih'in Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdiği toplantı mutabakatı uyarınca bir seçim mahkemesinin kurulması talimatı verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas'ın, Filistin Yargıtay Başkanı İman Nasreddin başkanlığında seçim konularına bakacak bir mahkeme kurulması yönünde kararname yayınladığı belirtildi.

Haberde, mahkemenin, Yargıtay Başkanı Nasreddin de dahil, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ni temsil etmek üzere 9 yargıçtan müteşekkil olacağı kaydedildi.

Hamas ile Fetih hareketleri başta olmak üzere Kahire'de toplanan Filistinli gruplar, 9 Şubat'ta seçimlerle ilgili, özel bir mahkemenin kurulması konusu da dahil anlaşmaya varmıştı.

Toplantı mutabakatına göre, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden yargıçların bulunacağı bir seçim mahkemesi oluşturulacak ve bu mahkeme sadece seçimlerle ilgili konulara bakacaktı. Devlet Başkanı Abbas da bu mutabakata istinaden mahkemenin kurulması, görevleri ve yetkileriyle ilgili bir kararname yayımlayacaktı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat