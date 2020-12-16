Abbas, Endonezya'nın İsrail'le normalleşmeyi reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, Endonezya'nın Filistin davasına verdiği desteği, İsrail ile normalleşmeyi reddeden tutumunu ve iki devletli çözüme olan bağlılığını takdir ettiğini söyledi.

Endonezya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Abbas, Widodo'yu Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ise "Orta Doğu'daki hızlı değişimlere rağmen Endonezya, Filistinliler ile İsrailliler arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış sağlanana kadar, İsrail ile normalleşme için herhangi bir adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

Widodo ayrıca Endonezya'nın en büyük İslam ülkesi olarak, kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması konusundaki çabalarını sürdüreceğini vurgulayarak, bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda ülkesinin en büyük rolü oynayacağını kaydetti.

Eylül ayının ortasından bu yana İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas ile ilişkilerini normalleştirme anlaşmaları gerçekleştirdi.

Filistin ise, Arap ve İslam dünyasının, Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki işgal ve abluka sonlandırılmadan, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına alan tanınmadan İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat