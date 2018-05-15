Abbas: ABD Büyükelçiliği Yeni Bir Yahudi Yerleşim Birimidir

Abbas: ABD Büyükelçiliği Yeni Bir Yahudi Yerleşim Birimidir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğini yeni bir Yahudi yerleşim birimi olarak nitelendirdi ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı durdurması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğini yeni bir Yahudi yerleşim birimi olarak nitelendirdi ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı durdurması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Kaynak: Euronews.com

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