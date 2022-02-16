ABB, YKS'ye girecek öğrencilerin başvuru ücretini bu yıl da karşılayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini bu yıl da karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım alan ailelerin çocukları, 18-19 Haziran'da yapılacak YKS'ye başvuru ücreti desteğinden bu yıl da yararlanabilecek.

Başvurular 1 Mart'a kadar yapılabilecek

Bu imkandan yararlanmak isteyen adaylar, "https://forms.ankara.bel.tr/yks2022" adresinden, ÖSYM tarafından onaylanmış YKS Başvuru Belgesi'ni en geç 1 Mart Salı günü saat 17.00'ye kadar sisteme yükleyerek ön başvuru yapabilecek.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kriterlere uygun adayların sınav ücretleri T.C. kimlik numaralarına tanımlı olan banka hesabına yatırılacak. Sınav ücretleri karşılanan öğrenciler, ücretin yatırıldığı gün ABB tarafından kısa mesajla bilgilendirilecek.

Belediye, geçen yıl YKS'ye giren 6 bin 521 öğrenciye toplam 1 milyar 956 bin 300 liralık destek sağladı.