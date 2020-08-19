ABB'ye ait gayrimenkuller satışa çıkarılacak Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait gayrimenkuller ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait gayrimenkuller ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nde yer alan 63 konutu, 24-25-26 Ağustos'ta kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleyle satacak.

Yaklaşık 34 milyon 229 bin lira gelir elde edilmesi beklenen taşınmazlar, 2+1, 3+1 ve 4+1 oda ve salon seçeneğiyle kredili ya da peşin olarak satışa sunulacak.

Anahtar teslim konutların muhammen bedeli 318 bin lira ile 1 milyon 19 bin lira aralığında değişiyor.

İhaleye katılacaklar, taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 19 No'lu bankosuna giderek inceleyebilecek.

Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.ankara.bel.tr" adresinde yer alan ihale duyuruları kısmından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA